Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții structurilor de informare și prevenire ai Jandarmeriei, Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dambovița au desfașurat o acțiune informativ-preventiva in randul cetațenilor aflați la Targul anual organizat in orașul Titu. Activitatea a constat in discuții interactive cu…

- Un munte mai curat pentru generațiile viitoare, aceasta a fost o acțiune de ecologizare la care au participat jandarmii montani in mai multe zone din Munții Bucegi. Activitatea s-a desfașurat alaturi de salvamontiști, voluntari ai Primariei Moroeni, Administrației Parcului Natural Bucegi și ai Comitetului…

- Jandarmii dambovițeni sunt la datorie in perioada 7 – 11 septembrie a.c., atat in județ, cat și in municipiul Targoviște, astfel incat manifestarile publice sa se desfașoare in condiții de siguranța. Jandarmii vor acționa in șase localitați dambovițene, unde se vor desfașura manifestari cultural-artistice/…

- Se da ordinul de incepere a lucrarilor modernizarea DN 7 tronsonul Baldana -Titu, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o conferința de presa in teren unde a oferit mai multe detalii.La conferința de presa au fost prezenți secretarul de stat in Ministerul Transporturilor- Ionuț Savoiu,…

- Ciolacu, Daea, Rafila și Romașcanu au fost alaturi de mii de credincioși la Catedrala Mitropolitana din Targoviste, la sarbatoarea Sfantului Nifon, sarbatorita in fiecare an pe data de 11 august. Credinciosi din tot județul, dar și din țara au participat la Targoviste, la manifestarile dedicate Sfantului…

- Articolul „CONSOLIDAREA CAPACITAȚII UNITAȚILOR DE INVAȚAMANT DE STAT DIN ORAȘUL TITU, JUDEȚUL DAMBOVIȚA, IN VEDEREA GESTIONARII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2“, cod SMIS 143572 apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .

- In urma soluționarii contestațiilor, numai trei elevi, din Darmanești, Titu și Gaești, au obținut note mai mari, astfel incat mediile sa ajunga peste 5. Potrivit calendarului, au fost afișate rezultatele finale, dupa soluționarea contestațiilor, la Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a.…

- Jandarmii vor acționa in localitațile Iedera și Vulcana-Bai, precum și in zona Peștera din Bucegi, unde vor avea loc manifestari cultural-artistice/ tradiționale și religioase, astfel: – Festivalul “Iedera, un colț de Rai”; – Ziua comunei Vulcana-Bai și la Hramul Manastirii Peștera Ialomiței. Principala…