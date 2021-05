Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, jandarmii argeșeni din cadrul Postului Montan Arefu au intervenit pe D.N. 7C in zona Piscul Negru pentru salvarea unui pui de urs. Prin intermediul unui apel la numarul unic de urgența 112 jandarmii au fost alertați despre faptul ca pe marginea șoselei se afla un pui de urs care…

- In cursul zile de ieri, subofițerul care asigura paza obiectivului ”Baraj Vidraru”, in punctul conductei de aducțiune, a observat un pui de urs care a cazut de pe versant pe carosabil. La fața locului a fost solicitat in sprijin un echipaj de jandarmi din cadrul Postului Montan Arefu care au preluat…

- Accident rutier spre gradina zoologica din padurea Trivale din Pitești. Un autoturism a parasit partea carosabila și a cazut intr-un canal. Doua persoane necesita ingrijiri medicale, transmite ISU Argeș. Un barbat de 71 de ani și o femeie de 67 de ani au suferit leziuni minore și au fost transportați…

- Incendiu la un apartament din Pitești, in cartierul Trivale, complexul 2. Intervin pompierii cu trei autospeciale de stins incendii, o autoscara și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, plus doua echipaje SAJ. Pompierii au evacuat, cu ajutorul autoscarii, 3 persoane (o femeie și doi copii). Vom…

- Pe timpul manifestarilor religioase ce vor avea loc pe raza județului Argeș cu ocazia Sarbatorilor Pascale, jandarmii argeșeni alaturi de polițiști, pompieri și polițiști locali vor asigura ordinea publica in zona de competența. Peste 200 de jandarmi vor acționa in perioada 30 aprilie – 3 mai, pentru…

- Astazi, jandarmii argeșeni aflați in serviciu pe raza comunei Barla au observat pe partea dreapta a carosabilului un barbat cazut pe spate, cu bicicleta langa el. Jandarmii au solicitat prezența unui echipaj SMURD și s-au asigurat ca batranul este in afara oricarui pericol pana la sosirea acestuia.…

- Sfarșitul de saptamana este asociat de obicei cu petrecerile, insa, in contextul actual, petrecerile private inseamna sancțiuni. Și in acest sfarșit de saptamana, jandarmii argeșeni au desfașurat mai multe acțiuni de prevenire a raspandirii a virusului Sars-Cov2 și de verificare a respectarii masurilor…

- In acest sfarșit de saptamana, jandarmii argeșeni au desfașurat mai multe acțiuni de prevenire a raspandirii a virusului Sars-Cov2 și de verificare a respectarii masurilor sanitare impuse. Pe 6 martie, jandarmii au constatat ca in interiorul unui restaurant din comuna Lunca Corbului se desfașoara o…