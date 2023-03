Jandarmi răniți de același glonț după ce arma unuia dintre ei s-a descărcat Doi jandarmi aflați in misiune au fost raniți dupa ce arma unuia dintre ei s-a descarcat accidental. La momentul producerii incidentului, cei doi incercau sa opreasca niște hoți de fier vechi. „Un echipaj format din trei subofițeri, in timp ce acționa pe raza județului Ilfov, a observat, pe un teren viran situat pe Centura București , intre localitațile Glina și Pantelimon, un autovehicul suspect. Ajunși la fața locului, jandarmii au observat mai multe persoane care sustrageau fier. In incercarea de a-i opri, unul dintre jandarmi a coborat din autospeciala și a executat mai multe focuri de arma,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Doi jandarmi au fost raniți dupa ce o arma s-a descarcat din greșeala. Incidentul a avut loc intre localitațile Glina și Pantelimon, in timpul unei misiuni, informeaza Mediafax.Potrivit Jandarmeriei, jandarmii se aflau in misune de patrulare in apropierea centurii orașului București. Ei au observat…

- Arma s-a descarcat dupa participarea jandarmilor la o interventie in cadrul careia unul dintre ei a tras cu arma in plan vertical pentru a opri mai multe persoane care furau fier. Un jandarm s-a ranit la mana dupa descarcarea armei, iar glonțul a ricoșat și l-a ranit pe al doilea in abdoment, potrivit…

- Doi jandarmi au fost raniți, dupa ce arma unuia s-a descarcat din greșeala cand erau in misiune in noaptea de miercuri spre joi. In urma incidentului, unul dintre jandarmi a fost ranit la mana, iar altul in abdoment. „Un echipaj format din trei subofițeri, in timp ce acționa pe raza județului Ilfov,…

- Potrivit Jandarmeriei Romane, in incidentul produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Pantelimon din judetul Ilfov au fost implicati doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Ilfov. ”Un echipaj format din trei subofiteri, in timp ce actiona pe raza judetului Ilfov, a…

