- Pe 18 iulie 1938, la castelul Pelișor din Sinaia, .Regina Maria a Romaniei trecea la cele veșnice. Regina Maria, nascuta Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, a fost mare prințesa a Marii Britanii și Irlandei, fiind nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. A fost principesa de coroana…

- Proiectia filmului va avea loc joia viitoare, pe data de 26 iulie, de la ora 17.30. „Triunghiul mortii" a fost realizat in anul 1999, scenariul si regia apartinand lui Sergiu Nicolaescu. Filmul reconstituie luptele purtate de armata romana impotriva ocupantilor germani in Primul Razboi Mondial in localitatile…

- Consiliul Local Vidra, in colaborare cu Obștea Viișoara și Obștea Ruget, organizeaza, pe 15 iulie, sarbatoarea campeneasca „Sarbatoarea Satelor Vidrene“. Evenimentul mult așteptat de localnici și satenii din zonele apropiate va incepe de la ora 13:00, se va ține in Dealul Rugetului, una din cele mai…

- Echipa Naționala Montana, constituita la nivelul structurilor montane ale Jandarmeriei Romane, va desfașura o misiune constand in parcurgerea pe jos a crestelor Carpaților, intre localitațile Soveja din județul Vrancea și Slanic Moldova, județul Bacau. Acțiunea are loc cu ocazia sarbatoririi…

- (UPDATE, ora 11,00) Drumuri cu circulatia intrerupta sau ingreunata, la ora 10,30 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada, care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, sint inchise…

- Peste 300.000 de soldați romani au pierit pe campul de lupta in Primul Razboi Mondial. Aproape fiecare satuc din Romania a dat eroi care s-au jertfit la Marașești, Maraști, Oituz sau in celelalte batalii din prima conflagrație mondiala. Unul dintre ei este Ion Posea, sergent in Regimentul 48 Infanterie…

- Cu prilejul Nopții Muzeelor care va avea loc sambata, 19 mai a.c., Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) iși deschide porțile pentru a primi vizitatorii numeroși, pe care-i așteapta cu ateliere educative și de creație, momente de reconstituire istorica și militara, un concert extraordinar și…