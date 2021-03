Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU a semnat sambata seara ordinul de carantina pentru Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița Noua. Masura se aplica de duminica noaptea (miezul nopții – n.r.) și este valabila pana in 22 martie. Raed Arafat spune ca nu s-a putut altfel și ca „daca incepem acum, este posibil sa iasa…

- Secretarul de stat Raed Arafat a semnat, aseara, ordinul de carantinare zonala pentru localitațile Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Moșnița Noua și Giroc. Decizia este valabila din 08 martie, ora 00,00 pana in 22 martie, ora 00,00. La momentul intrarii in vigoare a acestui document, inceteaza ordinele…

- Ca urmare a creșterii ratei de infectare cu SARS-COV-2 (COVID-19 – 7,49 de cazuri la mia de locuitori), Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit, astazi, in ședința extraordinara, a hotarat ca Timișoara și localitațile limitrofe, Moșnița Noua, Giroc, Dumbravița și Ghiroda,…

- Din noaptea de duminica spre luni, in Timișoara, Giroc, Ghiroda, Moșnița Noua și Dumbravița nu veți mai circula decat insoțit de declarația pe propria raspundere. Aveți aici modelul acesteia. Nu uitați sa completați și sa aveți la voi declarația pe propria raspundere, atunci cand ieșiți din casa sa…

- Timișoara și patru comune din apropiere – Giroc, Ghiroda, Moșnița Noua și Dumbravița – intra in carantina, a decis sambata Consiliul Județean pentru Situații de Urgența. Pentru doua dintre comune este vorba de o prelungire a masurii de carantinare. In CJSU au fost 30 de voturi pentru, patru abțineri…

- Principalele restricții stabilite de CJSU Timiș dupa decizia de carantinare a municipiului Timișoara și a localitaților limitrofe Moșnița Noua, Giroc, Dumbravița și Ghiroda au fost facute publice. Conform deciziei luate in CJSUT, incepand cu data de 8 martie 2021 ora 00:00, in perimetrul vizat, este…

- Patru comune limitrofe Timisoarei vor reintra de in carantina pe o perioada de 14 zile, de la miezul noptii de sambata spre duminica, urmare a cresterii continue a ratei de infectare cu SARS-CoV-2, dupa sarbatori, potrivit Prefecturii Timis. In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate alte 304 cazuri de coronavirus, fiind efectuate 2.003 de teste. Rata de infectare este de 3,92, la fel ca in ziua precedent. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –159; Giroc- 18; Mosnita…