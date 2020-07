Jandarmerita Violeta inspecteaza Litoralul! Controale la sange in acest weekend pe litoral. Patronii mai multor localuri au fost sancționați, dupa ce s-a descoperit ca intrarea si iesirea clienților se face prin acelasi loc, nu se pastreaza distanta, iar multi angajați nu poarta masca si manusi. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care s-a dus și ea in control pe litoral, spune ca nu se dorește inchiderea cluburilor, dar e necesara respectarea regulilor. Ministrul a facut apel la mai multa responsabilitate din partea managerilor de localuri. „Guvernul nu iși dorește ca activitatea lor sa fie intrerupta. Am reamintit faptul… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

