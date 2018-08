Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație. Jandarmerița batuta la proteste nu poate fi externata.Dupa violențele din Piața Victoriei de vineri seara, tanara de 23 de ani a ajuns la spital. Ulterior aceasta a fost vizitata de ministrul de Interne, Carmen Dan, și de ministrul Sanatații, Sorina Pintea, ambele dand…

- Echipajele SMURD au acordat ingrijiri medicale, la protestul de duminica din Piața Victoriei, pentru șapte persoane, numai un copil in varsta de 7 ani fiind transportat la spital deoarece acuza dureri toracice, informeaza ISU București-Ilfov. (Promotiile zilei la monitoare) Șapte persoane au avut nevoie,…

- Medicii ieseni au acordat ingrijiri medicale, in cursul zilei de sambata, 11 august, unor persoane care au fost muscate de serpi. Victimele au supravietuit si sunt sub observatie medicala.

- Jandarmeria Româna informeaza ca unul dintre jandarmii loviti de mai multi protestatari în Piata Victoriei este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, cu suspiciunea de fractura la coloana coloana cervicala. Este vorba despre o femeie jandarm.

- Presedintele Asociatiei medicilor de familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, reclama noi probleme in functionarea sistemului electronic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), precizand ca serviciile nu sunt validate de miercuri dimineata.

- Eric Ștefan Stincescu este un baiețel frumos cu ochișorii ca doua margele și cu un zambet cuceritor. A aparut pe lume pe 26 ianurie 2015. Doi ani mai tarziu, micul Eric a dus buchetul miresei chiar la nunta parinților lor. Basmul lui Eric a luat insa o intorsura urata la inceputul lunii mai a acestui…

- Tanara in varsta de 21 de ani a fost internata de urgenta imediat dupa accident. Dupa cateva zile de spitalizare, medicii au decis ca poate fi externata si nu mai are nevoie de ingrijiri de specialitate. Mesajul sfasietor al iubitului uneia dintre studentele care au murit lovite de tren, in Jibou:…