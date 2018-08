Jandarmerița lovita în timpul mitingului diasporei, despre care șefii ei au spus ca va ramâne paralizata, a ieșit din spital alergând.

&"Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care si o domnisoara de 23 de ani care este bine. Era pansata, avea o arsura. (...) Nu are factura de coloana, nu este la Terapie Intensiva, e pe sectia de Chirurgie. (...) Am vazut imaginile, ei sunt bine, ma asteptam la cu totul altceva&", a declarat, în 11 august, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul…