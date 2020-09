Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca Guvernul nu accepta creșterea pensiilor cu 40% votata in Parlament și va ataca legea la Curtea Constituționala. El a acuzat „criminalii economici de la PSD” ca nu fac altceva decat sa indrepte Romania spre incapacitate de plata. „Am ținut cont de nevoia…

- Femeia jandarm care i-a dat cu spray lacrimogen in fata, de la o distanta foarte mica, unui barbat din Vatra Dornei, care ulterior a murit la spital, a fost trimisa in judecata, dupa mai bine de un an de la producerea faptei. Procurorii sustin ca angajata MAI a folosit in mod necorespunzator un spray…

- Plata pentru eliberarea pașapoartelor electronice simple și a pașapoartelor temporare se va efectua doar la casieriile unitatilor CEC Bank in numerar sau, dupa caz, prin intermediul POS-urilor, anunța Direcția Generala de Pașapoarte. Efectuarea platilor online prin Sistemului national electronic de…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta a luat decizia de a se testa pentru COVID-19, iar pana la aflarea rezultatului se va autoizola. De asemenea, Ponta a afirmat ca in aceasta perioada nu va mai participa fizic la acțiuni de campanie. Decizia a fost luata dupa ce s-a intalnit recent cu candidatul formatiunii…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul Programului ROU-T-MOH ”Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind…

- Visa anunța ca a depașit pragul de 1 miliard de tokenuri emise in intreaga lume prin intermediul serviciului Visa Token Service (VTS), care inlocuiește numarul cardului Visa, format din 16 cifre, cu un token securizat care protejeaza datele reale ale cardului, anunța MEDIAFAX.“Astazi, consumatorii…

- Termenele pentru plata impozitului pe profit pe anul 2019 și pe primul trimestru din 2020, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor pe primul și al doilea trimestru din 2020, a taxelor salariale pentru perioada februarie – aprilie 2020 și a TVA-ului pentru perioada februarie – iunie 2020 vor…

- Actul normativ aprobat de executiv prevede, printre altele, prelungirea scutirii de obligația plații impozitului specific pentru anumite domenii economice, extinderea acordarii de bonificații pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microintreprinderilor și prelungirea suspendarii…