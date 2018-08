Jandarmeriță bătută. Chirieac: Lucurile scapă de sub control. Dezintegrarea României "La propaganda, s-a spus ca n-a fost dusa la Floreasca pentru ca a fost calcata in picioare, ci ca sa isi puna silicoane (...) Imaginile de la miting vorbesc de la sine. Acesta este nivelul de ura. Unii se ocupa cu instigarea. Nivelul de ura aberanta in societatea romaneasca este comparata cu ce a fost in 1990, dupa acumularile din regimul comunist (...) Lucrurile risca sa scape de sub control. Cum s-a propagat aceasta ura? Prin anumite televiziuni, prin internet, de la om la om. In 2017, PSD a fost mandat de poporul roman sa faca schimbari fundamentale. Eu nu cred ca mai apuca.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

