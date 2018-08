Stiri pe aceeasi tema

- Toate structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt in alerta si s-au mobilizat pentru gasirea unui pistol furat de indivizii care i-au batut pe cei doi jandarmi abandonati de colegi in mainile unei multimi furioase. A fost nevoie ca manifestantii sa faca un cordon de protectie in jurul celor…

- Un barbat din Blaj este cercetat de polițiști pentru furt calificat, dupa ce a sustras un cal aparținand unei persoane din Sancel. Politistii din cadrul Secției numarul 6 Poliție Rurala Jidvei – Postul de Poliție Sancel au identificat un barbat de 31 de ani din Blaj, judetul Alba, ca persoana banuita…

- Politistii din Horea il cerceteaza penal pe un tanar din Cluj Napoca, dupa ce acesta a sustras un autoturism lasat cu cheile in contact de un cetatean din comuna Horea. Tanarul, fara a poseda permis,a condus autoturismul pana in comuna Gilau unde l-a vandut. La data de 31 mai, politistii Postului de…

- Un tinar de 21 de ani, din Putna, are dosar penal, pentru furt calificat in scop de folosința și conducere unui vehicul fara permis. Noaptea trecuta, el a sustras mașina unui consatean in virsta de 20 de ani. Autorul a avariat vehiculul și l-a abandonat pe marginea DN2H. Din verificari a rezultat ca…

- Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud au identificat-o pe o tanara de 26 de ani, din Abrud, ca persoana banuita de comiterea unui furt. In noaptea de 26/27 mai, tanara, rezidenta intr-o locuinta protejata din localitate, ar fi profitat de…

- Un copil de 3 ani, din Panciu, judetul Vrancea. a fost accidentat pe trecerea de pietoni, joi seara, de o femeie de 37 de ani, aceasta fiind ulterior batuta de tatal victimei. Politia a intervenit sa opreasca scandalul si face ancheta în acest caz. Din primele informatii, un copil…

- Din primele informatii, un copil nesupravegheat a incercat sa traverseze strada pe trecerea de pietoni si a fost lovit usor de o masina. Tatal copilului a sosit imediat la fata locului si, dupa ce a constatat ca baiatul nu este grav ranit, a lovit-o de mai multe ori pe femeia aflata la volan.…