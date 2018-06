Reprezentantii Jandarmeriei Romane au organizat sambata dimineata o conferinta de presa in care au dat asigurari ca jandarmii sunt pregatiti sa gestioneze toate evenimentele programate in Capitala, sustinand ca au in vedere si informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la eventuale provocari.

"Jandarmeria Capitalei are capacitatea si experienta necesara pentru a gestiona aceste evenimente, am realizat o dimensionare adecvata a dispozitivelor pentru a putea actiona corespunzator indiferent de situatiile care ar putea aparea (...) In pregatirea misiunilor de astazi s-au luat in…