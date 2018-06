Jandarmeria transmite că nu autorizează adunări publice Obligatia de a inregistra declaratia de desfasurare a adunarii publice la Jandarmerie nu poate reprezenta o solicitare de desfasurare a unei adunari publice, ci doar o activitate de informare, institutia nefiind competenta sa autorizeze adunarile publice, se arata intr-un comunicat de presa al Jandarmeriei Capitalei.



Jandarmeria aduce aceste precizari in contextul afirmatiilor din spatiul public conform carora pentru organizarea unei manifestatii publice este de ajuns "notificarea Jandarmeriei".



Astfel, notificarea Jandarmeriei reprezinta numai o etapa din cadrul procesului…

Sursa articol: agerpres.ro

