Stiri pe aceeasi tema

- Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a anuntat miercuri ca au fost depuse 192 de plangeri penale la Parchet, dupa interventia in forta a Jandarmeriei, la protestul din data de 10 august din Piata Victoriei, transmite News.ro . “192 de plangeri au fost inregistrate. Ultimele dintre ele,…

- Jandarmeria precizeaza ca la protestul din 10 august a fost prezent locotenent colonel Bogdan Pirlog de la Parchetul Militar, intre orele 17:00-04:00, care s-a autosesizat cu privire la evenimentele de la miting. Precizarea vine dupa ce ministrul de...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca nu are ce sa-și reproșeze în urma incidentelor violente de la protestele de vineri, când Jandarmeria a intervenit brutal pentru dispersarea protestatarilor din Piața Victoriei.„Ce am transmis sâmbata ramâne…

- In urma violentelor de vineri seara, din Piata Victoriei, s-au inregistrat zeci de plangeri la Parchetul Militar, urmand sa fie facute si audieri. “Sunt in jur de 30 de plangeri la acest moment. Colegii mei procedeaza la audierea persoanelor vatamate si in continuare o sa solicitam inscrisurile necesare…

- Mai multe persoane care au participat la mitingul din 10 august s-au prezentat, luni, la Parchetul Militar, pentru a depune plangeri impotriva actiunilor jandarmilor, ei precizand ca, in acea seara, fortele de ordine s-au comportat intr-un mod abuziv deoarece au lovit protestatarii fara motiv.

- Platforma Romania 100 condamna modul in care au intervenit jandarmii la protestul din Piata Victoriei de vineri seara, cand au folosit gazele lacrimogene si tunurile de apa impotriva manifestantilor, si ii indeamna pe oamenii care au fost victime ale violentelor fortelor de ordine sa depuna plangeri…

- „Romanii au demonstrat in ultimii ani ca au simț civic și protesteaza pașnic” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate. Sub nicio forma și nicio circumstanța nu poate exista justificare pentru…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza, in legatura cu incidentele de la protestul de miercuri seara, ca ii cauta pe cei care i-au lovit pe cei doi jandarmi, pentru a depune plangere la parchet pe numele lor, acestia fiind acuzati de ultraj.