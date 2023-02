Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Buzau a cuprins in bugetul pe anul 2023 și investiții in montarea unor semafoare, iar acestea urmeaza sa fie amplasate in mai multe intersecții din oraș. Buzoienii au cerut in mod special primarului Constantin Toma sa ia in calcul montarea unor semafoare pe anumite strazi, intens circulate…

- Milioane de mucuri sunt aruncate la gunoi, dar și pe domeniul public, și este nevoie de zeci de ani pentru a se descompune. Regulile au intrat in vigoare recent, dar nu este clar cum vor fi puse in aplicare.Documentul stabilește ca mucurile de țigari sunt „cel mai abundent deșeu” de pe plajele din vestul…

- Mai mulți consumatori vor ramane fara apa saptamana viitoare. Astfel, pe 29 decembrie, vor avea loc deconectari intre orele 09:00 - 15:00, pe urmatoarele strazi din or. Singera: Industriala, 1; Schinoasa, 8-18 inclusiv cu fractii; I.P. “La odihna”; I.P. “Furnicar-Olimp”; I.P. “Pheonix”; I.P. “Zarea”…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul dezvoltat de catre Primaria Ciocarlia, judetul Constanta. Este vorba de proiectul "MODERNIZARE STRADA STEFAN CEL MARE SI STRADA STEJARULUI IN COMUNA CIOCARLIA,…

- POLEMICI… Hușenii de pe strada “Petru Filip” au reclamat public faptul ca drumul pe care locuiesc s-a transformat iarași intr-o mocirla. Imaginile de la fața locului sunt graitoare, generand o mulțime de reacții in acest sens. Un hușean hatru a lasat un comentariu cu bataie spre recenta petrecere locala,…

- CSA Steaua a obținut 3 puncte importante dupa victoria cu Concordia Chiajna (1-0). Dupa meci, Adrian Popa nu s-a putut abține sa nu vorbeasca despre Jandarmeria Romana. Mai exact, jucatorul s-a legat de indicentul petrecut la meciul de Cupa dintre Oțelul și FCSB. Ba mai mult, Adi Popa ii aseamana pe…