Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul PNL a depasit ieri pragul de 100 de miliarde de lei imprumutati, in numai 8 luni de guvernare! Cand PSD se imprumuta de 2-3 ori mai putin, aveam cea mai mare crestere economica si cele mai mari productii agricole din UE, cea mai scazuta rata a somajului din istoria Romaniei si cea mai mare…

- „Guvernul PNL a depasit ieri pragul de 100 de miliarde de lei imprumutati, in numai 8 luni de guvernare! Cand PSD se imprumuta de 2-3 ori mai putin, aveam cea mai mare crestere economica si cele mai mari productii agricole din UE, cea mai scazuta rata a somajului din istoria Romaniei si cea mai mare…

- Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a lansat, luni, la Romania TV acuzatii grave la adresa lui Ludovic Orban. Presedintele Camerei Deputatilor sustine ca apropiati ai premierului sunt implicati in importurile de masti de protectie, confirmand ca este vorba despre o fosta consiliera a lui Orban,…

- Interventie pe pretul mastilor se poate face oricand pe Legea concurentei, dar nu cred ca se va pune problema, pentru ca exista o cantitate mare pe piata si va fi presiune pe preturi, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."Avem in Romania…

- In Franța, nici nu a inceput bine operațiunea de distribuie a maștilor ca au și aparut primele controverse. Pe de o parte, farmacistii se plang ca nu au avut maști pentru personalul medical sau pentru pacienți iar pe de alta parte, supermarketurile sunt acuzate ca ar fi facut

- Premierul Pedro Sanchez a precizat ca Guvernul va distribui sase milioane de masti, in principal in statiile de transport in comun si va oferi autoritatilor locale inca 7 milioane de masti de protectie. Adultii din Spania au putut face exercitii in exterior, sambata, pentru prima oara dupa…

- Guvernul elvetian a anuntat miercuri ca nu doreste sa impuna purtarea obligatorie a mastilor pentru a limita propagarea epidemiei de coronavirus, dar a anuntat ca armata va livra un milion de masti pe zi in magazinele din tara timp de doua saptamani, relateaza AFP, citata de Agerpres. In contextul…