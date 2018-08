Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu (41 de ani) semneazp un text in care ii felicita pe initiatorii campaniei „Fara penali in functii publice“ si isi indeamna cititorii sa semneze si sa se implice mai mult in evenimentele politice. De asemenea, vedeta a marturisit ca nu intelege „bucuria celor care au iesit in Piata Victoriei…

- Numarul jandarmilor care vor fi prezenti, vineri, pentru a asigura ordinea la mitingul din Piata Victoriei va fi dimensionat gradual in functie de numarul protestatarilor, reprezentantii Jandarmeriei precizand ca fortele de ordine nu se vor confrunta cu cetatenii. "Jandarmeria nu va face estimare a…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit, intr-o interventie la Realitatea TV, despre dorinta unor politicieni de a participa la mitingul diasporei, anuntat pe 10 august. Reacția lui Gușa vine in contextul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca a incurajat membrii si simpatizantii…

- George Latis, un roman stabilit in Canada, a scris intr-o postare pe Facebook ca desi pe familia sa „nu o dau banii afara din casa“, totusi aceasta va face eforturi ca macar sotia, Livia, sa participe la prostestul diasporei. „Noi locuim in vestul Canadei. E ca si cum ai spune: Eu vreau sa trag o fuga…

- Deși romanii din diaspora se pregatesc de un miting cu un milion de participanți, conform cererii depuse pentru aprobare la Primaria Capitalei, ministrul pentru Romanii de pretutindeni, Natalia Intotero susține ca din vizitele sale in diaspora nu are cunoștința de o asemenea mișcare de strada.„Nu…

- Temperaturile vor crește in urmatoarele zile, pana spre finalul acestei saptamani urmand sa atinga si chiar depasi 30 de grade Celsius. De luni, 16 iulie, insa, regimul termic va fi in usoara scadere in majoritatea regiunilor, iar polile sunt asteptate aproape zilnic, in toata țara. In Banat, in urmatoarele…

- Poate ca presedintele Johannis nu realizeaza dar „referendumul pe justitie” a avut loc. Sigur, mitingul de sambata a aratat forta vitala a PSD, capacitatea sa de mobilizare – e adevarat intr-o formula mai curand specifica partidelor de dreapta si societatii civile – dar, in acelasi timp, el a exprimat,…

- Grupul Coruptia Ucide anunta ca va organiza duminica un miting in Piata Victoriei, in conditiile in care sambata acolo va avea loc actiunea PSD, considerand ca, chiar daca protestatarii #rezist ar manifesta pasnic, prezenta lor ar duce aproape inevitabil la aparitia unor conflicte, iar „acest lucru…