Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana iși cere scuze public dupa ce defilarea de la Cluj-Napoca a fost un adevarat fiasco, jandarmii care au participat la defilare fiind nesincronizați. Jandarmeria a transmis, miercuri, ca iși cere public scuze pentru modul in care s-a prezentat plutonul de defilare la ceremonia organizata…

- Parada de 1 decembrie de la Cluj, un dezastru. Jandarmii s au facut de ras la defilarea de Ziua Nationala a Romaniei.Parada de 1 decembrie de la Cluj a fost un dezastru anul acesta, dupa ce jandarmii s au incurcat si nu s au putut sincroniza in timpul defilarii. In imaginile aparute in spatiul public,…

- Jandarmii au defilat ca niște amatori, la Cluj, fara sa fie sincronizați, iar imaginile filmate din public au devenit virale pe rețelele de socializare. Un pluton de jandarmi a defilat cam in batjocura, la ceremonia de Ziua Naționala , de la Cluj, fara sa fie sincronizați, iar acest lucru a fost vizibil…

- Jandarmeria Romana (IGJR) iși cere scuze public dupa ce defilarea de la Cluj-Napoca a fost un adevarat fiasco, jandarmii care au participat la defilare fiind nesincronizați. Jandarmeria Romana a transmis, miercuri, ca iși cere public scuze pentru modul in care s-a prezentat plutonul de defilare la ceremonia…

- Jandarmeria Romana a anunțat ca se vor face verificari și și-a cerut scuze public, dupa ce jandarmii de la Cluj au defilat nesincronizat, de 1 Decembrie, potrivit Cluj24. Instituția a precizat ca „astfel de momente denota lispa de pregatire” din partea militarilor. „Jandarmeria isi cere public scuze…

- VIDEO| „BATAIE de joc”: Un pluton de jandarmi a defilat in gluma la Cluj, in timpul paradei de Ziua Naționala „BATAIE de joc”: Un pluton de jandarmi a defilat in gluma la Cluj, in timpul paradei de Ziua Naționala Jandarmeria Romana (IGJR) iși cere scuze public dupa ce defilarea de la Cluj-Napoca a fost…

- Jandarmeria Romana iși cere scuze public dupa ce defilarea de la Cluj-Napoca a fost un adevarat fiasco, jandarmii care au participat la defilare fiind nesincronizați. Jandarmeria a transmis, miercuri, ca iși cere public scuze pentru modul in care s-a prezentat plutonul de defilare la ceremonia organizata…

- Jandarmeria Romana (IGJR) iși cere scuze public dupa ce defilarea de la Cluj-Napoca a fost un adevarat fiasco, jandarmii care au participat la defilare fiind nesincronizați. Jandarmeria Romana a transmis, miercuri, ca iși cere public scuze pentru modul in care s-a prezentat plutonul de defilare…