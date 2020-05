Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana reaminteste ca declaratia pe propria raspundere necesara pentru justificarea deplasarii intre localitati poate fi scrisa si de mana, cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicitatii. „Declaratia pe propria raspundere necesara pentru justificarea deplasarii intre localitati…

- Potrivit raspunsurilor oferite de GCS la intrebari ale cetatenilor, nu este nevoie de declaratie pe propria raspundere pentru deplasarea intre localitatile aflate in zona metropolitana fata de principalul oras situate pe o raza de pana la 30 de kilometri. "Hotararea CNSSU nr. 24 cu privire…