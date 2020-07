Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie a demarat o ancheta si face verificari la Jandarmeria Romana, dupa ce in spatiul public a aparut informatia potrivit careia seful institutiei, colonelul Bogdan Enescu, si-ar fi pontat ore suplimentare in perioada starii de urgenta.

