Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana a asigurat masurile de ordine si siguranta a participantilor la protestele care au avut loc luni in 70 de localitati, fiind aplicate organizatorilor si participantilor 650 de amenzi, in valoare totala de peste 400.000 de lei, pentru mai multe incalcari ale legislatiei in vigoare.

- Jandarmeria Romana a anunțat, marți, ca, in urma protestelor care au avut loc in țara, au fost aplicate organizatorilor și participanților 650 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 400.000 de lei. Jandarmii au asigurat masurile de ordine și siguranța a participanților la protestele…

- Noi proteste se desfașoara la aceasta ora in Capitala, impotriva restricțiilor impuse de autoritați din cauza creșterii ratei de infectare cu COVID. Peste 100 de persoane sunt in Piața Universitații. Unul dintre cei care au indemnat oamenii sa iasa in strada este George Simion, liderul partidului AUR,…

- Jandarmeria Romana a anunțat ca protestele au avut loc, in noaptea de duminica spre luni, in 24 de localitați, iar pana acum au fost aplicate sancțiuni in valoare totala de aproape 100.000 de lei.

- In 24 de localitati din tara au avut loc duminica proteste privind noile masuri impuse pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2, iar, pana la acest moment, organizatorilor si participantilor le-au fost aplicate 219 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 99.000 de lei, a informat, luni,…

- Jandarmeria Romana a anuntat, luni, ca in 24 de localitati au avut loc proteste, iar in sapte dintre acestea s-a depasit numarul maxim de participanti prevazut de lege, adica 100 de persoane. Pana in prezent, s-au dat 219 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 99.000 de lei, organizatorilor…

- Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor, cat si unora dintre participantii la manifestatiile publice care au avut loc in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, informeaza…

- Peste 50 de amenzi au fost aplicate, sambata noaptea, participantilor la un eveniment privat organizat intr-un local din municipiului Bistrita, potrivit datelor comunicate duminica de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. Citește și: Miron Cozma, despre…