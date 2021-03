Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 29 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.000 de lei, au fost aplicate in urma adunarilor publice desfasurate in Capitala, in zona Piata Universitatii si Piata Victoriei, pe timpul noptii, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. Mai…

- Au ascultat muzica in boxe, au cantat și au dansat, in timp ce bucureștenii s-au inghesuit in autobuze și trolee. Greva angajaților de la metrou s-a terminat, dar s-a lasat cu amenzi uriașe. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a declarat la Antena 3 ca s-au dat amenzi in valoare totala de 125.000 de…

- In perioada 08 martie a.c., peste 250 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi decelelalte instituții…

- A devenit deja un fapt obișnuit ca Poliția Timiș sa dea zilnic aproximativ 300 de amenzi pentru cetațenii care nu poarta masca sau o poarta stramb, ori ies din casa fara adeverințe in localitațile carantinate Ieri, 25 februarie a.c., peste 250 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea…

- Peste 5.300 de amenzi, in valoare de de peste 900.000 de lei, au fost acordate vineri pentru nerespectarea masurilor anti-COVID. Autoritatile anunta ca echipele mixte de control au participat la 1.530 acțiuni punctuale și au raspuns la 2.681 apeluri de la numarul de urgenta 112. Au fost verificați peste…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.041 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.185.565 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul…

- Pe parcursul minivacanței de Revelion, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Covasna, polițiștii, jandarmii și polițiștii locali au continuat activitațile de verificare a respectarii masurilor instituite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Astfel,…

- Politistii ieseni s-au aflat la datorie, pentru asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și pentru verificarea modului in care sunt respectate regulile de protecție sanitara. La nivel judetean, in ultimele 3 zile politistii au intervenit…