- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, s-a prezentat luni, 6 februarie, la Directia Nationala Anticoruptie, a informat Agerpres. El este audiat in dosarul in care sunt cercetati fostul selectioner al naționalei de fotbal, Victor Piturca, fiul acestuia, Alexandru Piturca, si directorul…

- Tribunalul Bucuresti a amanat, marti, pentru 17 februarie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier din anul 2015, care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina, potrivit Agerpres. Fii la…

- Liderul polițiștilor torționari de la Secția 16 este acuzat ca l-a lovit și l-a impins pe scari, chiar in Tribunalul București, pe tatal unuia dintre barbații care au murit dupa ce au fost rapiți și maltratați de agenții de la Poliția Capitalei. Pensionarul a ajuns la spital, Poliția a declanșat o ancheta,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat, presedinte al unui partid politic, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta. Cel in cauza…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la doi ani si trei luni de inchisoare un barbat deferit justitiei pentru dare de mita, conducere fara permis si sub influenta alcoolului. Potrivit oamenilor legii, in mai 2022, barbatul a fost depistat de politistii doljeni conducand baut si fara permis.…

- Procurorii DNA, au decis, miercuri, trimiterea in judecata a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Alexandru Cumpanașu pentru fapte de corupție. Potrivit G4media este vorba de dosarul in care Cumpanașu este acuzat de procurori ca a mințit in privința studiilor superioare atunci cand a aplicat…

- Tribunalul București a ajuns la termenul 57 in dosarul in care Maricel Pacuraru, patronul Realitatea PLUS, este acuzat de prejudicierea Loteriei Romane. Informația a fost publicata de B1 TV care a transmis insa ca judecatorii au amanat de 57 de ori luarea deciziei in cazul lui Maricel Pacuraru, ceea…

- Sanctiunile dictate in decembrie 2021 de catre Sectia pentru Judecatori in materie disciplinara a CSM fata de cei cinci judecatori ai Curtii de Apel Constanta au zguduit din temelii intreaga justitie din Dobrogea, atat prin prisma numarului judecatorilor sanctionati, cat si prin prisma gravitatii sanctiunilor…