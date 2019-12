Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Voican Voiculescu, director al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, a fost scos de jandarmi, sambata, din multimea adunata in Piata Universitatii din Capitala pentru a comemora 30 de ani de la Revolutia din 1989, dupa ce mai multe persoane l-au huiduit si l-au agresat. Cateva zeci…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca este in cautarea persoanei care l-a lovit pe Gelu Voican Voiculescu, urmand sa identifice aceasta persoana si sa efectueze procedurile legale in privinta sa.Citeste si: BREAKING - Gelu Voican Voiculescu a fost IMBRANCIT și SCUIPAT in Piața Universitații / VIDEO…

- Gelu Voican-Voiculescu, directorul general al Institutului Revoluției Romane, a fost agresat la ceremonia din Piața Universitații de comemorare a victimelor Revoluției din 1989.Fostul vicepremier din 1989-1990, acuzat in dosarul Revoluției, a fost apostrofat de o parte dintre participanții la ceremonie,…

- Gelu Voican Voiculescu, fost revoluționar și director al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, a fost scos de jandarmi, sambata, din multimea adunata in Piata Universitatii din Capitala pentru a comemora 30 de ani de la Revolutia din 1989, dupa ce mai multe persoane l-au huiduit si l-au…

- Gelu Voican Voiculescu, unul dintre cei care au jucat un rol important la Revolutia din 1989, a fost batut si huiduit in Piata Universitatii, acolo unde fostul politician ajunsese pentru comemorarea eroilor cazuti la Revolutie.

- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…

- Actorul american Adam Driver a plecat la jumatatea unui interviu pe care il acorda intr-un studio radiofonic din New York, pretextand ca nu suporta sa isi auda propria voce, informeaza BBC miercuri. Incidentul s-a produs in momentul in care gazda emisiunii a difuzat o inregistrare din…

- lex Mihai Stoenescu a dezvaluit in volumul “Cronologia evenimentelor din decembrie 1989” ca inlaturarea lui Nicolae Ceaușescu de la conducerea Romaniei a fost hotarata la intalnirea Bush-Gorbaciov de la Malta, contrazicand documente și declarații care au infirmat existența unor astfel de discuții.Citește…