Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Protestatarii AUR au intrat CU FORȚA in curtea Parlamentului și incearca sa intre in cladire. Intrarile au fost blocate de SPP VIDEO| Protestatarii AUR au intrat CU FORȚA in curtea Parlamentului și incearca sa intre in cladire. Intrarile au fost blocate de SPP Susținatori AUR au intrat in curtea…

- „In legatura cu patrunderea unor persoane in curtea Palatului Parlamentului, Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București face urmatoarele precizari:La acest moment, prin echipele noastre de dialog, indrumam persoanele sa paraseasca zona exterioara a instituției. Pana in prezent, efectivele…

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii vandalizeaza mașinile de la Senat”, a spus Daniel Suciu. Protestatarii…

- Protestatarii impiedica mașinile parlamentarilor sa intre in parcarea Parlamentului. Un autoturism in care se afla un parlamentar a fost scuipata de cei care au patruns in curtea Parlamentului. Forțele de ordine au format un cordon pe scarile de la intrarea in cladire, insa nu intervin pentru restabilirea…

- FCSB a caștigat meciul cu Rapid disputat pe Arena Naționala, in etapa 20 din Liga I. Echipa patronata de Gigi Becali a marcat de doua ori in prelungiri, prima data din penalty. Partida a fost intrerupta in minutul 3, pentru aproximativ 5 minute, din cauza torțelor aruncate de cele doua galerii in teren.…

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a anuntat, miercuri, ca organizatorul evenimentului si societatea de paza vor primi sanctiuni ca urmare a intreruperii partidei FCSB – Rapid in minutul 3, pe Arena Nationala, din cauza petardelor si fumigenelor aruncate de fani, conform news.ro…

- De ziua Naționala a României, un jandarm a fost surprins cazând de pe calul pe care încerca sa-l încalece. Un utilizator de pe Facebook a surprins niște imagini cu un jandarm care, dupa ce s-a chinuit sa încalece un cal, a cazut de pe acesta. Ba mai mult, respectivul…

- PSD a sesizat Inspectoratul General al Poliției, Direcția Generala a Poliției Municipiului București, Departamentul pentru Situații de Urgența, Jandarmeria, Prefectura Capitalei și Poliția Locala a Municipiului București pentru a opri ceea ce ei considera o flagranta incalcare a legii.„Culmea tupeului!Sa…