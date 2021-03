Stiri pe aceeasi tema

- Sute de manifestanti au venit, duminica dupa-amiaza, la o actiune de protest fata de proiectul de lege referitor la vaccinarea obligatorie, aflat in dezbatere parlamentara, in fața Palatului Parlamentului. Acțiunea a fost organizata de Alianta Parintilor, alaturi de alte patru asociatii: Pro Consumatori,…

- Sute de manifestanti au venit, duminica dupa amiaza, la o actiune de protest fata de proiectul de lege referitor la vaccinarea obligatorie, aflat in dezbatere parlamentara, organizarea acestei intruniri fiind a Aliantei Parintilor. "Nu impotriva vaccinarii, dar pentru LIBERTATEA de a decide",…

- In fața Parlamentului, in Parcul Izvor, duminica 7 martie de la ora 15:00. Organizatori: Alianța Parinților și Neamunit. Apel Național! Duminica, 7 martie suntem obligați sa ne prezentam cu toții in alveola Parcului Izvor de langa Casa Parlamentului daca mai vreți sa caștigam lupta impotriva vaccinarii…

