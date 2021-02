Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria București a transmis, despre protestul cu fumigene organizat de sindicaliștii din sistemul de aparare și ordine publica in fața Palatului Cotroceni faptul ca aceștia știu ca nu au voie sa participe la astfel de manifestari cu materiale explozive, dar inca nu s-a dat nicio amenda.…

- “Am vazut ca Iohannis și Cițu nu au timp sa ii asculte pe polițiștii care iși cer in strada drepturile. O facem noi la #PSD !S-a ajuns prea departe! Scenele de astazi in care jandarmii se cearta cu polițiștii la proteste sunt scandaloase și inimaginabile intr-un stat normal. Trebuie pusa ordine in…

- Sindicaliști din Poliție, dar și din alte domenii de activitate au mers miercuri la Palatul Cotroceni sa protesteze. Cațiva sindicaliști din Poliție s-au certat cu jandarmii: „au primit ordin sa ne gazeze”. Protestatarii spun ca sunt nemulțumiți de decizia de a ingheța salariile și de a taia sporurile…

- Zeci de angajati din sistemul apararii, asistentei sociale, culturii si administratiei publice protesteaza in fata Palatului Cotroceni și la Guvern. Oamenii au iesit in strada nemultumiti fața de inghețarea salariilor și a sporurilor. N-au lipsit incidentele. La Cotroceni, cațiva protestatari, sindicaliști…

- Proteste "Cartel ALFA" in fața Ministerului de Finanțe FOTO: Catalin Radu. Reprezentanții Cartel ALFA au revenit în fața Ministerului de Finanțe, pentru proteste legate de intențiile guvernului în domeniul salarial. Sunt nemulțumiți de nivelul salariului minim și de plafonarea…

- Majorarea salariului minim cu 41 de lei net este `o batjocura` si seamana cu promisiunea lui Nicolae Ceausescu din 1989 de a majora veniturile cu 10 lei, pentru a putea sa mai ramana la putere, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza in acest moment in fața Administrației Prezidențiale, nemulțumite, printre altele, de cuantumul majorarii salariului minim pe 2021. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de nivelul majorarii salariului minim de la inceputul acestui an precum și de plafonarea veniturilor…

- Aproape 100 de angajați din MAI și Justiție protesteaza joi in Piața Prefecturii din Targu Jiu impotriva intenției Guvernului de a ingheța salariile in sectorul public. La protest participa membri ai Sindicatului Polițiștilor Europol, filiala Gorj, și ai Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare,…