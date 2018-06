Jandarmeria Romana - UM 0260 Bucuresti vrea sa achizitioneze cartuse de manevra si cartuse cu efect de marcare, grenade fumigene si grenade cu efecte speciale, precum si petarde, in valoare de peste 400.000 de lei, pentru completarea deficitului de inzestrare al unitatilor sale, se arata intr-un anunt publicat in SICAP. Conform anuntului citat, a fost demarata o procedura de tip cerere de oferta prin care se doreste cumpararea "unor bunuri materiale de resort A.G.Ch. necesare in vederea completarii deficitului de inzestrare al unitatilor Jandarmeriei Romane". In acest sens, Jandarmeria Romana…