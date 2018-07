Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta cu sprijinul IJJ Calarasi si IPJ Calarasi vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele Dunarea Calarasi si CFR Cluj, din cadrul Ligii 1, programat sambata, 28 iulie a.c.,…

- Barbatul care se legase joi de gardul Palatului Victoria si ameninta ca isi da foc si un alt barbat care se legase de un indicator de circulatie au fost amendati cu cate 1.000 de lei, anunta Jandarmeria Bucuresti. Institutia precizeaza ca respecta dreptul la libera exprimare atat timp cat nu este incalcata…

- Jandarmii mehedințeni vor asigura climatul de ordine și siguranța publica necesar desfașurarii in condiții optime a evenimentelor cultural-artistice, organizate in in perioada 6-8 iulie, in municipiul Drobeta Turnu Severin, astfel: -6 iulie – evenimente stradale (spectacole, ateliere pentru copii),…

- In data de 16.06. a.c. jandarmii vranceni vor asigura masuri de ordine publica la meciul de fotbal dintre echipele Sportul Cioraști si CSM Medgidia, meci ce se va desfasura pe stadionul Salcia Veche din comuna Cioraști.Jandarmii vranceni invita spectatorii sa respecte prevederile legale pe timpul…

- Sambata, 9 iunie 2018, incepand cu orele 09.00, Parcul Crangași din Capitala va fi gazda editiei din acest an a competitiei ”Liga tinerilor sportivi – Proiectul fotbal”, derulat de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6. Ca in fiecare an, la concursul dedicat tuturor…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a confirmat joi programul meciurilor de la EURO 2020, turneu ce se va desfasura in 12 orase de pe Batranul Continent, printre care Bucurestiul. Meciul de deschidere a EURO 2020 va avea loc pe 12 iunie pe Stadionul Olimpic din Roma, iar finala se va juca…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova faciliteaza deplasarea suporterilor alb-albaștri in Capitala, pentru meciul cu divizionara secunda AFC Hermannstadt, din finala Cupei Romaniei, programat duminica, 27 mai, de la ora 21.00, pe Arena Naționala. „Ca pe vremuri: cea de a treia deplasare ...

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0 (1-0) intr-un meci disputat luni in etapa a 7-a a play-out-ului Ligii I de fotbal. Ibrahima Tandia, probabil cel mai bun jucator al partidei, a inscris ambele goluri, in minutul 30, dupa o pasa a lui Simonovski, si in primul minut…