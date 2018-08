Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat ca si sambata exista posibilitatea aparitiei unor persoane agresive in Piata Victoriei si a facut un apel la manifestanti sa se delimiteze de actiunile violente. "Exista posibilitatea, avand in vedere aceste actiuni din mediul…

- Protest Diaspora – Romanii din diaspora se aduna in Piata Victoriei, la Bucuresti, pentru protestul anuntat pe retelele de socializare. UPDATE ora 10.00 – La ora 10 se adunasera aproximativ 100 de persoane in fata Guvernului. Manifestantii au inceput sa se adune in Piata Victoriei, vineri 10 august.…

- In urma meciului de fotbal dintre echipele F.C. FCSB si F.C. Dinamo 1948 Bucuresti, care s-a desfasurat duminica seara pe Stadionul „National Arena”, Jandarmeria Capitalei a intocmit acte de sesizare a organelor de cercetare penala pentru cinci suporteri acuzati de detinere si utilizare a obiectelor…

- Un grup de 15 persoane a incercat, marti dimineata, sa expuna un banner in zona Piata Victoriei, folosindu-se de cablurile de electricitate din zona Muzeului Antipa, fiind pusa in pericol circulatia, informeaza Jandarmeria Capitalei. Un barbat a fost amendat cu 1.000 de lei.

- Una dintre persoanele implicate in ultragierea unui jandarm la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei a fost identificata, potrivit Biroului de presa al Jandarmeriei Capitalei. "Cu privire la evenimentele din data de 4 iulie, din Piata Victoriei, in urma carora doi jandarmi au fost raniti,…

- Protestul #Rezist, anuntat sambata, nu este autorizat de autoritatile locale, au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, reprezentantii Jandarmeriei Capitalei. "In Piața Victoriei, zilnic intre orele 18:00 și 23:00 exista un protest notificat de catre protestatarii #rezist. Drept urmare multiplul…

- Protestul #Rezist, anuntat sambata, nu este autorizat de autoritatile locale, au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, reprezentantii Jandarmeriei Capitalei."In Piața Victoriei, zilnic intre orele 18:00 și 23:00 exista un protest notificat de catre protestatarii #rezist. Drept urmare multiplul…

- "Toata responsabilitatea" pentru atacul cutit care a vizat trecatori sambata seara la Paris revine Frantei, a declarat duminica liderul Ceceniei Ramzan Kadarov, republica rusa din Caucaz si de unde provine presupusul atacator, relateaza AFP. Potrivit lui Kadarov, presupusul autor al acestui atac, revendicat…