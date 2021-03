Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii manifestatiilor din Piata Victoriei si Piata Universitatii vor fi sanctionati contraventional pentru ca nu au luat masuri astfel incat sa nu fie depasit numarul maxim de 100 de participanti, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti."Organizatorii activitatii vor…

- Protestele iau amploare sambata, in mai multe orase din tara. Sute de oameni din Bucuresti si zeci de oameni in alte orase (Cluj, Brasov) denunta "dictatura medicala" generata de pandemie. In Bucuresti, mesajele sunt diverse, vizate fiind in principal restrictiile, dar exista si mesaje impotriva…

- Administratorii mai multor cluburi din Capitala dar si unii clienti au fost sanctionati de politie pentru ca nu respectau masurile anti-pandemie. "La data de 06 martie a.c., 8 cluburi si restaurante din nordul Capitalei au fost controlate, fiind aplicate 7 sanctiuni contraventionale in valoare…