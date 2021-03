Jandarmeria Capitalei a dat amenzi în urma protestului de la metrou In urma protestului spontan de vineri al sindicaliștilor de la metrou, au fost aplicate de jandarmi 23 de sanctiuni contraventionale in valoare de 125.000 de lei. „Jandarmeria Capitalei a aplicat, pana in prezent, 23 de sanctiuni contraventionale in valoare de 125.000 de lei pentru nerespectarea masurilor privind organizarea de adunari publice in spatii inchise, asa cum este prevazut in Legea nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfasurarea protestului fara autorizare, fapta prevazuta de Legea nr. 60/1991 si nerespectarea masurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

