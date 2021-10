Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria București a anunțat ca a acordat 40 de amenzi in valoarea totala de 50.000 de lei participanților la protestele de joi seara din Piața Universitații din București, potrivit unui comunicat de presa emis vineri. Circa 100 de oameni, printre care deputatul George Simion, au manifestat imptotriva…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, sa protesteze impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru combaterea pandemiei de Covid-19, care intra in vigoare de luni. Printre organizatori se numara persoane care s-au pronunțat impotriva vaccinarii. Protestatarii s-au deplasat din…

- Actiuni pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de covid 19Noaptea trecuta, politistii si jandarmii constanteni au desfasurat actiuni de verificare in ceea ce priveste restrictiile de circulatie, respectiv a certificatului verde Covid 19, care a devenit obligatoriu. In urma activitatilor…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca protestul anti-vaccin de sambata a fost unul „cinic”, susținand ca ceilalți romani(cei care nu au participat la protest) cheltuie mai mulți bani pentru ca unii sunt iresponsabili și ajung in spital. „Ne uitam acum și m-am uitat și la protestul de ieri, protest cinic,…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

- Comisia de Ordine Publica din cadrul Primariei Municipiului București (PMB) a autorizat organizarea Marșului Bucharest Pride 2021 pe 14 august, pe Calea Victoriei, ruta tradiționala solicitata inca de la inceput de organizatori. Decizia vine dupa o noua negociere purtata de reprezentanții Asociației…