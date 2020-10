Jandarmeria Capitalei: 30 de suporteri stelişti, duşi la poliţie, după un conflict cu forţele de ordine Aproximativ 30 de suporteri stelisti au fost condusi la sectia de politie, in vederea luarii masurilor legale, dupa ce au lovit doi jandarmi care intervenisera intr-un conflict al acestora cu suporteri dinamovisti, cu ocazia partidei de fotbal dintre echipele FC Dinamo si CSA Steaua.



In jurul orelor 15,00, in proximitatea Stadionului ''Stefan cel Mare'', s-au adunat doua grupuri, de aproximativ 60 de suporteri dinamovisti si circa 100 de suporteri stelisti. In momentul in care jandarmii au incercat separarea celor doua grupuri si dispersarea lor, suporterii au intrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de suporteri dinamoviști și steliști care au intrat in conflict cu forțele de ordine, in stația de metrou Ștefan cel Mare, au fost scoși din garnitura de tren și incatușați pe peron in aceasta dupa-amiaza de jandamii care au intervenit in forța. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

- Imagini cu intervenția in forța a jandarmilor au aparut pe rețelele de socializare. Atenție, sunt secvențe cu puternic impact emoțional! Totul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, dupa ce jandarmii au incercat separarea suporterilor steliști de cei dinamoviști.

- "In jurul orelor 15.00, in proximitatea stadionului s-au adunat doua grupuri, un grup de aproximativ 60 de suporteri dinamovisti si un grup de aproximativ 100 de suporteri stelisti. In momentul in care jandarmii au incercat separarea celor doua grupuri si dispersarea lor, suporterii au intrat in conflict…

- Doua grupuri de suporteri dinamovisti si stelisti s-au strans vineri in fata stadionului Dinamo, unde Dinamo intalneste CSA Steaua din Liga 3. Jandarmii au intervenit, iar suporterii au intrat in conflict cu fortele de ordine. Doi jandarmi au fost loviti la statia de metrou Stefan cel Mare.

- Imagini cu intervenția in forța a jandarmilor au aparut pe rețelele de socializare. Totul s-a intamplat vineri dupa-amiaza, dupa ce jandarmii au incercat separarea suporterilor steliști de cei dinamoviști. Suporterii au atacat forțele de ordine. Doi jandarmi au fost loviți.

- Incidente violente au avut loc in aceasta dupa-amiaza in stația de metrou Ștefan cel Mare intre jandarmi și un grup de suporteri steliști, care s-a deplasat la stadionul Dinamo, acolo unde echipa CSA Steaua a juca impotriva formației Dinamo B, in Liga 3 la fotbal.Au fost momente de panica. Suporterii…

- *FORȚELE DE ORDINE CONTINUA VERIFICARILE PRIVIND RESPECTAREA MASURILOR DE PREVENIRE A RASPANDIRII CORONAVIRUSULUI* *Și la acest sfarșit de saptamana polițiștii, jandarmii, pompierii și polițiști locali au acționat, pentru verificarea respectarii normelor legale impuse de efortul comun de limitare a…

- Cosmin Andreica, liderul sindicatului politistilor „EUROPOL” a vorbit despre situatia din Politie si despre relatia cu clanurile interlopilor. Andreica a vorbit si despre modul in care politistii au actionat la priveghiul lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu.„Tin sa va marturisesc ca inclusiv…