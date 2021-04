Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Capitalei a precizat, vineri seara, referitor la situatia de la Spitalul Foisor, ca acolo s-a strans un grup de persoane, care a ingreunat procedura de evacuare a unor pacienti si nu a respectat masurile de ordine publica si protectie luate de jandarmi. "In zona spitalului s-a…

- „In legatura cu adunarile publice desfașurate in Capitala, in data de 30 martie a. c., Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București face urmatoarele precizari:Am asigurat, permanent, masurile de ordine și siguranța participanților la aceasta manifestație. Prin elementele noastre de dialog,…

- Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor, cat si unora dintre participantii la manifestatiile publice care au avut loc in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, informeaza Directia…

- Organizatorii manifestatiilor din Piata Victoriei si Piata Universitatii vor fi sanctionati contraventional pentru ca nu au luat masuri astfel incat sa nu fie depasit numarul maxim de 100 de participanti, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti."Organizatorii activitatii vor…

- Potrivit raportarilor Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, la data de 04.02.2021, la nivelul capitalei, situatia epidemiologica este urmatoarea: s-au inregistrat 322 de rezultate pozitive dintr-un total de 4982 de teste efectuate in laborator (1002 teste efectuate in laboratoare publice…

- Potrivit raportarilor Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București, la data de 21.01.2021, la nivelul capitalei, situația epidemiologica este urmatoarea: s-au inregistrat 447 de rezultate pozitive dintr-un total de 4737 de teste efectuate in laborator (880 teste efectuate in laboratoare publice…