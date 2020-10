Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in funcție de la Sectorul 1 cere anularea alegerilor pe București și repetarea votului. Asta dupa ce Antena 3 a difuzat imagini video in care membrii USR scot un sac cu voturi din sala de numarare de la Sectorul 1.Citește și: Clotilde Armand revine cu precizari dupa imaginile Antena…

- Scandalul continua pe tema votului exprimat, duminica, la alegerile locale, in Sectorul 1. Biroul Electoral Central este așteptat sa ia, miercuri, o decizie privind renumararea voturilor. Intre timp, candidații PSD au cerut renumararea voturilor in toate secțiile din Capitala. Miercuri dimineața, primarul…

- O decizie privind renumararea voturilor la Sectorul 1, așa cum a solicitat primarul PSD în exercițiu, Dan Tudorache, a fost amânata de Biroul Electoral Central amânata de BEC pentru miercuri. Mihai Dragan, avocatul lui Dan Tudorache, a organizat o conferința de presa în care…

- În cel puțin cinci secții din Sectorul 1 pe care HotNews.ro a apucat sa le verifice, conform datelor de pe site-ul AEP, în fotografiile proceselor verbale lipsesc semnaturile delegaților USR-Plus. În toate secțiile câștigator la mare diferența de voturi apare actualul primar…

- Lderii USR și PLUS s-au dus la sediul Biroului Electoral Sector 1 sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna a fost și el prezent și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca. ”Acum suntem la egalitate. E o diferența de cateva voturi. El…

- In negocierile cu PNL si USR pentru candidati comuni in Capitala, PLUS nu renunta la Sectorul 5. Candidatul PLUS e Alexandru Dimitriu, asociat cu Gheorghe Piperea intr-o firma de avocatura. Piperea, invitat nelipsit la Antena 3, a cerut in instanta suspendarea starii de alerta pentru ca sunt incalcate…

- Un accident care s-a produs in aceasta dupa amiaza a creat ambuteiaje pe strada Lunca Bicului din Capitala. Imaginile de la locul accidentului au fost plasate pe o retea de socializare. Potrivit martorilor oculari, un camion de model ZIL a lovit in spate un autoturism.