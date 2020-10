Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria București a transmis, joi, in legatura cu imaginile in care apar persoane in incaperea in care erau depozitate voturile, ca aceasta a fost desigilata la cererea președintelui Biroului Electoral Sector 1 și s-a intocmit, de fiecare data, un proces verbal, conform Mediafax.Citește…

- Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București a emis un comunicat referitor la filmarea in care se vad mai multe persoane care intra in camera in care se afla sacii cu voturi din Biroul Electoral Sector 1.”Incaperea in care sunt depozitate materialele electorale este asigurata cu post permanent…

- Antena 3 a prezentat o filmare despre care susține ca este de pe camerele de supraveghere din camera securizata a Biroului Electoral Sector 1, in care se aflau voturile de la alegerile locale, primaria generala, consiliu local, primar de sector.Pe filmarea, datata 29 septembrie, la ora 1.54, la doua…

- „Renumararea voturilor este singura soluție pentru a potoli tensiunea și pentru a elimina suspiciunea de frauda. In mod normal, cel care se opune renumararii este cel care a fraudat. Daca Tudorache frauda, nu dorea renumararea. Daca echipa doamnei Armand a fraudat, atunci te opui renumararii. Cine știe…

- Scandalul din sectorul 1 ia amploare. Jandamii au ajuns din nou la Biroul Electoral de Circumscriptie si urmeaza sa scoata noi probe, in conditiile in care candidatii Clotilde Armand si Dan Tudorache se acuza reciproc de fraudarea alegerilor. „A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat tot..…

- O noua posibila frauda la la voturi a fost descoperita în București la Sectorul 4, la secția 759, anunța președintele USR Sector 4. Conform datelor centralizate de BEC, consultate și verificate și de HotNews.ro, numarul de voturi consemnat în poza procesului verbal din secția de votare e…

- Instituția condusa de Renate Weber reacționeaza dupa ce Libertatea a scris joi ca elevii din respectiva școala au inceput cursurile online, din cauza ca, in cladirea promisa de doi ani, primaria lui Robert Negoița a organizat Biroul Electoral de Circumscripție pentru alegerile din 27 septembrie.„Avocatul…

- La inceput de septembrie, s-a atins pragul de 100.000 de porții de mancare pregatite pentru persoanele vulnerabile in lupta impotriva noului coronavirus, in 5 luni de campanie umanitara Solidar Social.Acest proiect a fost inițiat de Chef Adi Hadean și de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…