Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene cre a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Jandarmeria Bucuresti a transmis, joi, precizari, cu privire la protestele organizate in Piata Victoriei si la Ministerul de Interne de catre sindicalisti din cdrul MAI: "Pentru adunarea publica din Piata Victoriei, ca urmare a incalcarii cadrului legal in vigoare, prin nerespectarea numarului maxim…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu inspectori ai Garzii de Mediu Suceava, au efectuat un control, miercuri, la un service auto din Falticeni, unde aveau informații și date ca nu sunt luate masurile legale de eliminare totala a deșeurilor rezultate din ...

- Polițiștii au întrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane, iar organizatorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inițial, polițiștii au fost sesizați ca o persoana…

- Polițiștii din București au intervenit de urgența sambata noaptea intr-un club din Capitala, in urma unui apel privind sechestrarea unei persoane, insa cand au ajuns acolo au avut parte de o surpriza: o petrecere cu zeci de persoane care incalcau normele de prevenție. Organizatorul petreceri s-a ales…

- Politistii au descins duminica dimineata, in jurul orei 04.00, la un club din Capitala unde era in desfasurare o petrecere la care participau 26 de persoane. Oamenii legi au inchis evenimentului si au aplicat amenzi tuturor participantilor in valoare de 25.500 lei, iar pe numele organizatorului a fost…