Un numar de 29 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.000 de lei, au fost aplicate in urma adunarilor publice desfasurate in Capitala, in zona Piata Universitatii si Piata Victoriei, pe timpul noptii, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.



Mai exact, Jandarmeria Capitalei a aplicat:



- 26 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 13.000 lei, conform Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru nerespectarea interdictiei…