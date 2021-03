Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana atrage atentia asupra unor informatii false aparute, pe retele de socializare, referitoare la decesul unui protestatar si precizeaza ca niciuna dintre persoanele care s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente din Braila nu a decedat.

- Jandarmeria Romana dezminte o informație care circula pe rețelele de socializare cu privire la faptul ca un protestatar din Braila ar fi murit dupa altecația cu forțele de ordine. "Recent pe retelele de socializare a fost lansata o informatie falsa, referitoare la decesul unui protestatar…

- Dorian Popa a recunoscut ca acorda o mare importanta felului in care arata, așa ca face des sport, are grija la alimentație și viziteaza și cabinetele medicilor esteticieni. Recent, artistul in varsta de 32 de ani și-a facut o noua intervenție estetica. E unul dintre cei ai iubiți cantareți de la noi,…

- Informația a fost confirmata pentru stiri-neamt.ro de managerul Spitalului Județean de Urgența din Piatra-Neamț.Din primele informații, este vorba de un asistent medical de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU),in varsta de 64 de ani, care ar fi fost vaccinat in jurul datei de 5 ianuarie, iar dupa mai…

- Doi biciclisti au fost accidentati de o masina, joi seara, intre localitatile Ip si Port, victimele fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) SMURD Zalau, informeaza Agerpres. "Garda Nusfalau a fost solicitata sa intervina la un eveniment rutier pe DN 19B, intre localitatile…

- Furtul de identitate pe rețelele de socializare va fi sanționat sancționat sever. Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei a decis ca deschiderea unui cont pe social media folosind numele, fotografiile și informațiile unei alte persoane, reprezinta „infracțiune de fals informatic” și poate fi…

- O femeie in varsta de 73 de ani cu multiple afecțiuni a decedat la scurt timp dupa ce s-a vaccinat, vineri, la un centru din Bacau. Potrivit DSP Bacau, aceasta s-a prezentat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe, fiind diagnosticata cu tulburare majora de ritm cardiac. Din nefericire, femeia nu a…

- Dorian Popa a reusit sa si ingrijoreze toti fanii de pe retelele de socializare, dupa ce si a "operat" nasul Incredibil cum a fost surprins acum, dupa presupusa interventie Chiar el a postat imaginile pe retelele de socializare Fanii au ramas uimiti Dorian Popa este fara indoiala unul dintre cei mai…