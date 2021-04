Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Alexandru Iacob, a anuntat ca organizatorii manifestatiei de protest fata de restrictiile impotriva raspandirii SARS-CoV-2 care se desfasoara sambata seara in centrul Capitalei vor fi amendati pentru

- Politistii de la Sectia 5 au intrerupt, in noaptea de 18-19 februarie, o petrecere cu mai multe persoane, printre care si Adrian Minune, care participau la un eveniment privat, cu incalcarea prevederilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, au declarat, pentru Agerpres, surse…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- Motivul exact de la care a pornit scandalul nu a fost stabilit deocamdata, dar, din sursele Realitatea Plus, pare ca cearta a izbucnit dupa ce unul dintre tineri i-ar fi facut avansuri unei fete dintr-un alt grup. Intreaga scena cu bataia a fost filmata de o persoana care se afla și ea in club. La cateva…

- "De cateva focare cu siguranta nu au de ce sa fie scolile sau alte activitati puse in pericol, dar o extindere a focarelor, foarte multe focare si o crestere a numarului de cazuri la nivel national, sau la nivel regional, sau la nivel local - pentru ca discutam de trei paliere - da. Dar pentru ca vor…