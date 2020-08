Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii prezenți la priveghiul lui Emi Pian au cerut familiei sa distribuie maști și gel dezinfectant participanților. “Am luat legatura cu organizatorii evenimentului pentru a pune la dispoziție maști și dezinfectant. Este o masura speciala in contextul pandemiei”, a declarat colonelul Laurențiu…

- Jandarmeria Romana distribuie maști și gel antibacterian membrilor clanului Duduianu și participanților la priveghiul lui Emi Pian. Asta in condițiile in care de mai bine de doua luni de zile, Guvernul nu reușește sa distribuie maști gratuite romanilor defavorizați.Citește și: MOBILIZARE de…

- Ținuți la poarta cateva ore, polițiștii și jandarmii au aplicat 30 de amenzi participanților la priveghi și familiei lui Emi Pian. Sute de persoane trecusera pragul imobilului, miercuri, fara masca și distanța fizica, obligatorii prin lege. Amploarea evenimentului „organizat” de membrii clanului Duduienii…

- Guvernul a adus 16,1 miliarde lei in primele sase luni in economie, iar investitiile plus consumul vor atenua caderea PIB in 2020 si vor pune bazele cresterii in 2021, a spus marți ministrul Finanțelor Florin Citu, la conferința ZF Bankers Summit 2020. ”In primele sase luni am cheltuit, am investit,…

- Traficul a fost reluat duminica intre Franta si Spania, care a redeschis frontiera sa punand capat starii de alerta si unei izolari de aproape 100 de zile pentru a opri epidemia de coronavirus. Spaniolii au putut sa isi intalneasca rudele sau prietenii pe care nu i-au mai vazut din 14 martie. Starea…

- Senatul a adoptat marti, o propunere legislativa care prevede acordarea de masti de protectie, gratuit, fiecarui cetatean roman, pentru a se proteja de noul coronavirus. Legea a fost inițiata de deputați PSD și Pro Romania și trebuie aprobata de Camera Deputaților. Guvernul anunțase o inițiativa similara,…

- Guvernul a aprobat, luni, hotararea privind instituirea starii de alerta, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020. Potrivit proiectului de hotarare, starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile. Premierul Orban susține ca, odata…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta, transmite Agerpres. Curtea Constituționala a aratat, printr-o decizie din 6 mai, ca drepturile…