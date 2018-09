Jandarmeria Capitalei, impreuna cu efective ale Poliției Capitalei, au oprit o parte a galeriei echipei Dinamo la ieșirea din București, de la care a confiscat mai multe obiecte interzise, precum cuțite sau lanțuri. Dinamoviștii se indreptau spre Craiova, pentru meciul de sambata seara. „Acțiunea a avut ca obiectiv verificarea suporterilor echipei Dinamo, care se deplasau […] The post Jandarmeria a confiscat lanțuri și cuțite de la suporterii dinamoviști, la ieșirea din București appeared first on Cancan.ro .