Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Capitalei a identificat, in urma partidei de fotbal dintre FCSB si FC Dinamo Bucuresti de pe Arena Nationala, cinci persoane care au folosit materiale pirotehnice, fiindu-le intocmite actele de sesizare in vederea cercetarii penale. "In urma partidei de fotbal dintre FCSB si FC Dinamo Bucuresti…

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat de 70 de ani din Motru a fost prins sambata de polițiști, avand asupra sa mai multe pachete cu țigari fara timbru de marcaj fiscal, detinute in vederea comercializarii și cunoscand ca acestea provin din con...

- Un accident soldat cu pagube materiale a avut loc luni, 25 iunie, la iesirea din localitatea Vama. Un barbat, de 27 de ani, din Negrești-Oaș aflat la volanul unui autoturism a acroșat un ansamblu de vehicule, condus de un barbat, de 50 de ani, din Maramureș. In urma accidentului rutier, au rezultat…

- Jandarmeria a aplicat amenzi in valoare totala de 7.500 de lei celor șase persoane care au fost ridicate in timpul protestelor de miercuri seara, potrivit Mediafax.„Ca urmare a incidentelor inregistrate in cursul serii de miercuri, 20 iunie 2018, in zona Piața Victoriei, precizam ca jandarmii…

- Ieri, 10 iunie 2018, in jurul orei 14.40, pe DN 1, la kilometrul 359 + 500 de metri, un barbat de 47 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism in directia Sebes – Sibiu, nu s-a asigurat in mod corespunzator la schimbarea benzii de circulatie, intrand in coliziune cu un autoturism ce circula…

- Joi, 10 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba l-au identificat si retinut pe un barbat de 32 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de arestare preventiva. Mandatul a fost emis de Curtea de Apel Alba Iulia, pentru o perioada de 30 de zile pentru savarșirea…