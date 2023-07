Cu prilejul Zilei Ministerului Afacerilor Interne, maior Ștefanescu Constantin a primit distincția onorifica din partea ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, in semn de apreciere pentru profesionalismul dovedit pe timpul exercitarii misiunilor care i-au fost incredințate. ”Colegul nostru, care a ales sa imbrace cu mandrie uniforma uneia dintre cele mai nobile profesii din lume, a demonstrat […] The post Jandarm sucevean recompensat cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne first appeared on Suceava News Online .