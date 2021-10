Jandarm, pericol public! Făcea taximetrie beat și infectat cu COVID-19 Descoperire șocanta a polițiștilor in Ilfov. Au depistat la volanul unei mașini un jandarm, care facea taximetrie baut și infectat COVID-19. Subofițerul de la DGJMB a fost oprit de un echipaj de Poliție, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2.00, pe raza localitații Bragadiru. Asta in urma unui apel la serviciul de […] The post Jandarm, pericol public! Facea taximetrie beat și infectat cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

