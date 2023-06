Jandarm muşcat de antebraţ, de un vănzător de etnobotanice Tribunalul Dolj a dispus, ieri, arestarea a doi tineri de 28 si 25 de ani, acuzati de efectuarea de operațiuni cu substante psihoactive, respectiv ultraj. Anchetatorii sustin ca suspectii ar fi vandut etnobotanice unor tineri din Sadova, Ostroveni si Dabuleni. Marti, in timpul perchezitiilor facute la domiciliile suspectilor, un jandarm a fost muscat de un tanar de 25 de ani. Potrivit oamenilor legii, in cursul zilei de marti, au fost facute mai multe perchezitii in judetul Dolj. Au fost vizate persoane suspectate de efectuarea de operațiuni cu substante psihoactive. Perchezitiile au fost facute… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

