- Un copil de 13 ani a fost lovit pe o trecere de pietoni, pe DN Bumbesti Jiu, acesta este inconștient. Șoferul are 50 de ani și conducea un Wolsvagen Golf. Din primele informații copilul locuiește in zona și traversa impreuna cu un prieten, care nu a fost acroșat. Articolul Un copil lovit pe o trecere…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta unde un tanar a fost lovit de o maslina in timp ce traversa pe marcajul pietonal. Potrivit IPJ Constanta, astazi, ora 13:49, un barbat, de 66 de ani, a condus un autoturism, pe bulevardul I.C.Bratianu din Constanta, dinspre Valu lui Traian…

- Un tanar din Timișoara a fost lovit de o mașina a poliției in timp ce traversa o strada din zona Maria. Tanarul se deplasa cu o trotineta pe pista de bicilete trasata ... The post Lovit de mașina poliției pe o trecere de pietoni din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar a murit si doi sunt in stare grava in urma unui accident produs intre o masina si un autobuz, pe DN73, la Schitul Golesti, in judetul Arges. Traficul este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a spus ca accidentul a avut loc in localitatea Ratos, iar la fata locului echipajele de descarcerare au gasit in masina o fata si un baiat inconstienti."Cei doi ocupanti ai autoturismului au fost extrasi, inconstienti. (...) Din nefericire, dupa manevrele…

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.

- Soferul care a lovit cu mașina un baiat in varsta de 17 ani, pe o trecere de pietoni din București, a spus ca filmarea incidentului, publicata pe internet, este trunchiata și ca pietonul nu l-a lasat sa treaca. El a precizat ca știe ca a greșit și ca nu a vrut sa il omoare pe acel tanar.