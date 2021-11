Jandarm găsit împușcat în piept, în curtea unității din Alba-Iulia Un jandarm care se afla in timpul serviciului a fost gasit impușcat in curtea Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba. Subofițerul in varsta de 49 de ani se afla in serviciu de paza, la unul dintre punctele de acces in unitate, a transmis IPJ Alba. “Imediat a fost anuntat serviciul de ambulanta si colegii din serviciu […] The post Jandarm gasit impușcat in piept, in curtea unitații din Alba-Iulia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un subofițer din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba a decedat astazu, 21 noiembrie 2021, dupa ce și-a tras doua gloanțe in piept in timpul programului. In acest moment nu se cunoaște cu exactitate daca a fost vorba despre un accident sau a fost o acțiune voluntara. La fața locului au…

- Sambata, in jurul orei 12.34, un subofiter din cadrul IJJ Alba, aflat in serviciu de paza la sediul unitatii, s-a impuscat in piept, folosind armamentul din dotare . Imediat a fost anuntat serviciul de ambulanta si colegii din serviciu au executat manevrele de resuscitare, dar, din nefericire, acestea…

- Un jandarm din Alba s-a impușcat. Și-a tras doua gloanțe in piept cu pistolul din dotare, in timpul serviciului de paza la sediu Un subofițer din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba și-a tras doua gloanțe in piept, in zona inimii, cu pistolul din dotare. Incidentul s-a produs duminica,…

- Tragedie la Spitalul de Urgenta din Craiova. Doi oameni au murit in curtea unitatii medicale, in ambulante, transmite Antena 3. Pacientii venisera in stop cardio-respirator. Medicii au incerat sa-i resusciteze in salvari, dar a fost in zadar. Potrivit Antena 3, 9 oameni au murit, 2 dintre ei chiar…

- Managerul Spitalului Victor Babes din Timisoara se teme de un incendiu, asemanator celui de la Constanța, și a cerut Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta o autospeciala care sa stea in permamenta in curtea spitalului. Managerul Cristian Oancea sustine ca situația din spital este ingrijoratare, iar…

- Ziua Congresului PNL a sosit și se arata a fi la fel de tensionat dupa cum, de altfel, s-a derulat și campania electorala, o campanie cu multe scandaluri, dezvaluri și atacuri sub centura. Iar mesajul transmis de unul dintre cei mai influenți lideri PNL cu doar cateva ore de startul Congresului a creat…

- Conducerea Metrorex a pierdut definitiv in instanța procesul cu Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (USLM), prin care cerea anularea Contractului Colectiv de Munca și, implicit, a majorarii salariale de 18%. Curtea de Apel București a decis marți, printr-o decizie definitiva, sa respinga cererea…