Jandarm găsit împușcat în cap, la centrala de la Cernavodă Un jandarm a fost gasit grav ranit la centrala de la Cernavoda. Barbatul a fost impușcat in cap. Jandarmul face parte din unitatea speciala care activeaza in zona centralei. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe și un elicopter SMURD. Barbatul in varsta de 42 de ani este inconștient, starea lui fiind instabila. In cazul acestuia a fost o deschisa o ancheta de procurorii militari. The post Jandarm gasit impușcat in cap, la centrala de la Cernavoda appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm insarcinat cu paza centralei de la Cernavoda, județul Constanța, a fost gasit impușcat in cap, la intrarea in post, marți, 9 martie, in jurul orei 8.00. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului s-au deplasat un echipaj de prim ajutor, elicopterul SMURD și un echipaj de stingere.…

- Resursele principale de energie primara in anul 2020, au totalizat 31.442,2 mii tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 3.809,8 mii tep fata de anul 2019.Productia interna de energie a insumat 17.981,9 mii tep, in scadere cu 1.953,7 mii tep fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul…

- Un incendiu major la o centrala electrica din sudul Iranului a fost provocat de o pisica, a informat mass-media locala, relateaza dpa . Pisica a intrat in centrala situata pe insula Kharg in cursul noptii de vineri spre sambata si a reusit sa ajunga la panoul electric. Ea a provocat un scurtcircuit…

- Cea mai mare problema a sectorului nuclear din Romania este resursa umana, in conditiile in care oamenii se instruiesc la centrala de la Cernavoda, apoi pleaca in alte tari, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a fost prezent la Cernavoda la startul campaniei de vaccinare…

- Ministrul Energiei: ”Cea mai mare problema a sectorului nuclear din Romania este resursa umana, oamenii se instruiesc la Cernavoda, apoi pleaca in alte tari” Cea mai mare problema a sectorului nuclear din Romania este resursa umana, in conditiile in care oamenii se instruiesc la centrala…

- Circa 1.100 din cei 1.400 de angajati ai centralei s-au inscris pentru a fi vaccinati, spune oficialul. Ministrul spune ca si el s-a vaccinat si le recomanda tuturor romanilor sa se vaccineze, considerand ca ”este singura sansa de a ajunge la normalitate”. "Am avut o discutie cu primarul, cu comunitatea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca nu vor fi probleme in privinta aprovizionarii populatiei cu energie electrica in aceasta perioada geroasa, precizand ca rezervele de gaze naturale din depozite sunt in limite normale, Hidroelectrica functioneaza la capacitate maxima, iar grupurile de…

- Centrul Hidrometeorologic din Rusia a prognozat ca Siberia de Vest și Centrala va inregistra temperaturi de pana la -50 Celsius inainte de sfarșitul anului, cu aproximativ 20 de grade mai scazute decat este normal in luna decembrie. La inceputul acestui an, in culmea verii, s-a inregistrat cea mai ridicata…